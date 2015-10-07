وزارة الدفاع السودانية: نصر أكتوبر المجيد يعد فخرا للجيوش العربية والإسلامية

أكد الفريق ركن محمد الماحي، ممثل وزارة الدفاع السودانية، فى احتفالية ملحقية الدفاع المصرى بالخرطوم بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر، أن نصر أكتوبر المجيد، يعد فخرا لكل الجيوش العربية والإسلامية، ويمثل يوما للعزة والكرامة والشموخ والمجد للدول والشعوب العربية.

ووجه الفريق ركن محمد الماحي-خلال كلمته فى الاحتفالية مساء اليوم الثلاثاء- التهنئة باسم السودان حكومة وشعبا وجيشا، للشعب لمصرى قاطبة، والجيش المصرى على وجه الخصوص، بذكرى اليوم الخالد فى تاريخه يوم النصر والعبور المجيد.

وقال "إننا إذ نهنئ أشقاءنا بالجيش المصرى بهذا النصر فإننا نهنئ أنفسنا أيضا بحكم العلاقة الأخوية الصادقة بين بلدينا وجيشينا، الذين يربطهما مصير مشترك واحد منذ فجر التاريخ وتلاحم فريد منذ بواكير الاستعمار الأجنبى مرورا بالحروب العربية ضد دولة الكيان الصهيوني".

وأكد الفريق الماحي، أن الجيش السودانى كان سندا وعضدا للجيش المصرى فى كل حروبه، ولم يتخلف يوما عن النداء وكان هذا عهده دائما فى كل المناسبات والمشاركات العربية دفاعا عن أمته وهويته وعروبته.

وقال ممثل وزارة الدفاع السودانية، أن السادس من أكتوبر من كل عام سيظل ذكرى طيبة وعطرة تمثل شجاعة وبسالة وجهد وجلد المقاتل المصري، الذى هزم المستحيل ببسالته وعزيمته وقدم درسا بليغا للأعداء وأصبح مفخرة لبلاده التى قابلت هذا النصر بتطوير إمكانياته برا وبحرا وجوا بما مكنه ويمكنه من حماية شعبه وأرضه وعرضه.

وأعرب الفريق ركن محمد الماحي،عن أمله أن يكون هذا اليوم دافعا للمزيد من التعاون القائم أصلا فى شتى المجالات العسكرية بما يعود بالنفع على جيشى البلدين الشقيقين، وينعكس تقدما وازدهار وأمنا وسلاما لشعبى وادى النيل فى مصر والسودان.

ودعا الفريق محمد الماحى بأن يحمى الله العلى القدير مصر من كيد الأعداء والمتأمرين، وأن يحمى جيشها ليكون مدافعا عن شعبه وعن أمته، كما وجه التحية لشهداء الأمة العربية وشهداء أكتوبر المجيد.

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