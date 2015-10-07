محافظ الشرقية:المستشفيات الحكومية "خرابات" ويجب هيكلة قطاع الصحة بالكامل

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إن قطاع الصحة فى مصر يحتاج إلى إعادة هيكلية جذرية، وتابع: "أنا بقولها لوجه الله والوطن..كل الأساتذة الكبار متفرغين لعيادتهم الخاصة إلا ما رحم ربى"، مشدداً على أن المستشفيات الحكومية عبارة عن "خرابات" حسب قوله.

وأضاف "عبد السلام" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن قطاع الصحة تم إهماله على مدى الـ15 عاما الماضية، وتابع: "من يوم ما تم تحويل المستشفيات القروية إلى وحدات طب أسرة انهار المواطن البسيط الذى أصبح أمامه إما المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة.. نحتاج وقفة جادة مع قطاع الصحة".

ولفت إلى أن المتابعات الميدانية التى يرسلها إلى المستشفيات تجد نقص يبلغ 80% من قوة المستشفيات، مشدداً على أن الحلول التى يقوم بها عبارة عن حلول وقتية.

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