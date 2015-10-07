أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الشرقية:المستشفيات الحكومية "خرابات" ويجب هيكلة قطاع الصحة بالكامل

Google+ Print
محافظ الشرقية:المستشفيات الحكومية "خرابات" ويجب هيكلة قطاع الصحة بالكامل محافظ الشرقية:المستشفيات الحكومية "خرابات" ويجب هيكلة قطاع الصحة بالكامل
قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إن قطاع الصحة فى يحتاج إلى إعادة هيكلية جذرية، وتابع: "أنا بقولها لوجه الله والوطن..كل الأساتذة الكبار متفرغين لعيادتهم الخاصة إلا ما رحم ربى"، مشدداً على أن المستشفيات الحكومية عبارة عن "خرابات" حسب قوله.

وأضاف "عبد السلام" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن قطاع الصحة تم إهماله على مدى الـ15 عاما الماضية، وتابع: "من يوم ما تم تحويل المستشفيات القروية إلى وحدات طب أسرة انهار المواطن البسيط الذى أصبح أمامه إما المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة.. نحتاج وقفة جادة مع قطاع الصحة".

ولفت إلى أن المتابعات الميدانية التى يرسلها إلى المستشفيات تجد نقص يبلغ 80% من قوة المستشفيات، مشدداً على أن الحلول التى يقوم بها عبارة عن حلول وقتية.


>محافظ الشرقية يتفقد مزلقان الصالحية بعد تذمر الأهالى من بطء تطويره

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر