سعد الدين الهلالى: من حق رئيس جامعة القاهرة منع المنتقبات من دخول الحرم

أيّد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمنع المنتقبات من التدريس بالجامعة، مؤكدا أنه فقهيا من حق رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن يشترط عدم تدريس المنتقبات للطلاب داخل الحرم الجامعى.

وأضاف الهلالى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن 80% من القفهاء قالوا إن النقاب عادة وليس عبادة، وبعض المالكية بنسبه 7% قالوا إن النقاب مكروه أيضا، مطالبا رئيس جامعة القاهرة باتخاذ قرار بمنع دخول المنتقبات الحرم الجامعى.

وأوضح الهلالى أن عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، مهندس ميكانيكى وليس متخصصا فى العلوم الفقهية وكإنسان من حقه الاجتهاد فى العلوم الفقهية لنفسه.