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حلمى النمنم: نحارب الإرهاب والتطرف بقوافل ثقافية للصعيد

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حلمى النمنم: نحارب الإرهاب والتطرف بقوافل ثقافية للصعيد حلمى النمنم: نحارب الإرهاب والتطرف بقوافل ثقافية للصعيد
قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إنه سيواجه الإرهاب والتطرف، عن طريق الامتداد إلى أقاليم عبر الثقافة الجماهيرية ومؤسسات الثقافة الأخرى، موضحاً أنه سيبدأ زيارات للصعيد ومناطق البحر الأحمر الأسبوع بعد المقبل، بإعداد قوافل ثقافية تخرج من القاهرة وتعيد تنشيط هيئة قصور الثقافة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك دورا يتعلق بدار الكتب وهيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة بمحاربة التطرف، لافتاً إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارات أخرى لمحاربة التطرف والإرهاب من بينها وزارة الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى والسياحة والأوقاف، فضلا عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وذكر وزير الثقافة على أنه عندما تعرضت الفنانة أم كلثوم لحملة شعواء تدخل لمساندتها والدفاع عنها الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر الأسبق، كما دافع عن توفيق الحكيم عند كتابة مسرحية "محمد".

وأشار وزير الثقافة، إلى أن أصول السينما كانت قد انتقلت من وزارة الثقافة إلى وزارة الاستثمار وتم استعادتها وهناك لجان تعمل على تسلمها، وسيتم تأسيس شركة قابضة يتم وضع النظام الإدارى لها، وتبدأ الدولة مد يديها للإنتاج السينمائى.

وذكر الوزير، أن هناك جدية فى تجديد الخطاب الدينى لكن لا يوجد جدية فى التنفيذ، رغم أنها قضية مجتمعية وقضية دولة، موضحاً أن ذلك لن يحدث إلا عند التعاون بين الوزارات، وقضية الخطاب الدينى ليس قضية الأزهر وحده لكنها قضية كل الأطراف، ونحتاج تجديد التفكير والفهم الدينى.

وعن منع الحجاب للفتيات فى المدارس الابتدائية، قال وزير الثقافة إن الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق كان قد اتخذ هذا القرار لكن الدولة خذلته وقتها.

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مصر 365

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