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دراسة: معدلات شفاء كبار السن من ارتجاج المخ أقل من الشباب

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دراسة: معدلات شفاء كبار السن من ارتجاج المخ أقل من الشباب دراسة: معدلات شفاء كبار السن من ارتجاج المخ أقل من الشباب
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت بأن نتائج الإصابة بارتجاج المخ تكون أكثر سوءا كلما ازداد العمر، وأن كبار السن يتعافون ببطء من ارتجاج المخ على عكس المرضى الأصغر سناً، الذين أثبتت الدراسات أنهم يتحسنون أسرع.

وشملت الدراسة 13 شخصا من كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 51-68 عاماً، و13 شابا، تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً، وتم تقييم مستوى التحسن بعد 10 أسابيع من الإصابة بالارتجاج.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور ديفيد الين تينغتشن، وهو طبيب الأشعة فى مستشفى فى نيو تايبيه، تايوان، إن النتائج تشير إلى أن ارتجاج المخ قد يكون له تأثير أكثر عمقاً ودائم فى المرضى من كبار السن.

وأضاف الباحثون أن كبار السن أكثر عرضة لإصابات الدماغ بسبب خلل وظائف المخ وانخفاض مستوى التوازن، لذلك هم أكثر عرضة للسقوط وارتجاج المخ وكسور العظام.. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.

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