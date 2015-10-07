متخافش من جراحة تسليك العصب مضاعفاتها قليلة بشرط اختيار جراح شاطر

جراحة تسليك العصب الأوسط لأصابع اليد أكثر الجراحات التى يلجأ لإجرائها بعض المرضى، نتيجة معاناتهم من بعض المشاكل الصحية.

وحول ذلك يقول دكتور هشام عزام، أخصائى جراحة العظام، إن جراحة تسليك العصب الأوسط أحد أكثر الجراحات شيوعيا بجراحات اليد، والمعروفة بجراحة تسليك الشرايين.

ويستكمل د. هشام قائلا "يتم اللجوء لإجراء جراحة تسليك العصب باليد نتيجة شكوى المريض من الشعور بالتنميل وعدم القدرة على تحريك الأصابع، خاصة بفترة الليل، حيث يزداد الألم لتصبح تلك الأعراض ملازمة للمريض، وتصل أحيانا فى بعض الحالات المتأخرة من الإصابة إلى ضمور بعض عضلات اليد، وبالتالى يصعب شفاؤها حتى بعد إجراء الجراحة.

ويتابع د. هشام قائلا "جراحة تسليك العصب من الجراحات التى تكون نسبة مضاعفاتها قليلة جدا فى حالة إذا قام بإجرائها جراح متخصص فى جراحة اليد، حيث يتطلب إجراؤها جرحا حوالى 1-2 سم تقريبا وتحت تخدير موضعى أو جزئى أو كلى، وتستغرق 5 دقائق، وبعدها يمكن للمريض معاودة حياته ونشاطه بصورة طبيعية بعد مرور أسبوعين من إجرائها وعقب فك الغرز الجراحية.