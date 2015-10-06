أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب المنتخب لـ في الجول: تريزيجيه يحتاج لراحة 6 أسابيع على الأقل

Google+ Print
طبيب المنتخب لـ في الجول: تريزيجيه يحتاج لراحة 6 أسابيع على الأقل طبيب المنتخب لـ في الجول: تريزيجيه يحتاج لراحة 6 أسابيع على الأقل

تراجع حسين فريد نائب رئيس اتحاد الكرة عن تصريحاته السابقة والتي أكد فيها أنه لن يستطيع الموافقة على مشاركة باسم مرسي مع منتخب في دون إذن الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.

الأزمة بدأت حينما انضم باسم لقائمة المصري التي تتواجد في الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام السنغال وزامبيا.

ولكن مرتضى منصور طالب اتحاد الكرة بإعادة اللاعب إلى مصر لخضوعه للتحقيق في ظل احتمالية إيقافه بسبب اعتراضه على إيقاف علي جبر ودعمه للأولتراس على حد قول مرتضى منصور (طالع التفاصيل).

وأكد سيف زاهر في وقت سابق لـFilGoal.com أنه يعمل على حل تلك الأزمة بشكل ودي مع رئيس نادي الزمالك (طالع التفاصيل).

وتحدث حسن فريد لقناة CRT قائلا:"لا نستطيع إشراك باسم في المباريات بدون وجود رغبة من الزمالك ومرتضى منصور".

وتابع"لا نستطيع القيام بأي تصرف رغما عن أنف الزمالك ورئيسه، نحاول حل الأزمة وديا

وإذا لم نستطع فسنوافق على ما يريده الزمالك".

وتحدث حسن فريد لـFilGoal.com بعد ذلك قائلا:"أتراجع عن تصريحاتي السابقة".

وأضاف"نحن لا نريد أن يكون هناك أي تضخيم للمشكلة".

وأتم"نحاول حل الأزمة وديا عن طريق سيف زاهر الذي يتواصل مع مرتضى منصور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر