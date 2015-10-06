مدرب الأهلي – البنزرتي لـ في الجول: ليكنز؟ غلط غلط غلط.. وهذا ما يحتاجه الفريق

تراجع حسين فريد نائب رئيس اتحاد الكرة عن تصريحاته السابقة والتي أكد فيها أنه لن يستطيع الموافقة على مشاركة باسم مرسي مع منتخب مصر في دون إذن الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.

الأزمة بدأت حينما انضم باسم لقائمة المنتخب المصري التي تتواجد في الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام السنغال وزامبيا.

ولكن مرتضى منصور طالب اتحاد الكرة بإعادة اللاعب إلى مصر لخضوعه للتحقيق في ظل احتمالية إيقافه بسبب اعتراضه على إيقاف علي جبر ودعمه للأولتراس على حد قول مرتضى منصور (طالع التفاصيل).

وأكد سيف زاهر في وقت سابق لـFilGoal.com أنه يعمل على حل تلك الأزمة بشكل ودي مع رئيس نادي الزمالك (طالع التفاصيل).

وتحدث حسن فريد لقناة CRT قائلا:"لا نستطيع إشراك باسم في المباريات بدون وجود رغبة من الزمالك ومرتضى منصور".

وتابع"لا نستطيع القيام بأي تصرف رغما عن أنف الزمالك ورئيسه، نحاول حل الأزمة وديا

وإذا لم نستطع فسنوافق على ما يريده الزمالك".

وتحدث حسن فريد لـFilGoal.com بعد ذلك قائلا:"أتراجع عن تصريحاتي السابقة".

وأضاف"نحن لا نريد أن يكون هناك أي تضخيم للمشكلة".

وأتم"نحاول حل الأزمة وديا عن طريق سيف زاهر الذي يتواصل مع مرتضى منصور".