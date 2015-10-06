بالفيديو.. مختار نوح لـ"خالد صلاح": "النور" دمر الحياة السياسية ومشاركته بها جريمة

اعتبر مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن السماح لحزب النور بالعمل بالسياسة، يمثل أكبر جريمة ارتكبت فى حق مصر ، وسيدفع ثمنها الجميع.

وأضاف مختار نوح، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن حزب النور "ضحك على نفسه كثيرا"، ودمر الحياة السياسة والاجتماعية، لافتاً إلى أن نشأة الحركة السلفية هى نفس نشأة رجال الدين الذين يتسلطون على المجتمع.

وأوضح المفكر الاسلامى، أن الفكر السفلى مسموم، مؤكدا أن التجارة بالدين أخطر من لعبة السحرة، لافتاً إلى أن الدولة تمارس جريمة دستورية بتشجيعها لحزب النور، ومنحها إياه نفس المزايا التى منحتها لباقى الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن "النور" ردد دوماً أنه ليس جماعة، لكنه يمارس الآن على أفراده فكراً أكثر تطرفاً من أفكار الإخوان.

وتابع: "جربنا النور والإخوان فى البرلمان السابق وفشلوا فشلاً ذريعا رآه جميع الشعب، أخرجنا الإخوان من المشهد السياسى لأنهم يحتلون على الناس باسم الدين فلماذا نترك آخرين يحتالون عليهم باسمه".

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