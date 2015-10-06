موقع "واللا" العبرى يزعم: مصر عازمة على شراء الغاز الطبيعى من تل أبيب

زعم موقع "واللا" الإسرائيلى، أن القاهرة عازمة على شراء الغاز الطبيعى من إسرائيل، وذلك رغم اكتشاف مصر الشهر الماضى لحقل غاز كبير فى مياه البحر المتوسط.

وكشف الموقع، عن أنه خلال جلسات المباحثات التى أجريت فى نهاية الأسبوع الماضى بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية ومسئولين بشركة "نوبل إنرجى" المسئولة عن استخراج الغاز الطبيعى حول تنظيم استخدام واستخراج الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية، تم طرح مسألة حقل الغاز المصرى الجديد.

وزعم الموقع الإسرائيلى، أن المدير المالى لشركة "نوبل إنريجى" كان فيشر، قال خلال الاجتماع إنه خلال الأسابيع الماضية تم استئناف الاتصالات للتوقيع على صفقة غاز ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، موضحا أن النقاط الرئيسية فى الصفقة تم الاتفاق عليها.

وأشار الموقع الإسرائيلى، إلى أن مصلحة إسرائيل من هذه الصفقة الضخمة من أجل تمويل تطوير حقل "ليفتان" بالبحر المتوسط، بحسب زعم الموقع.