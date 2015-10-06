للمرة الأولى.. أمينة المرأة بحزب النور تصعد للمنصة بمؤتمر فى الإسكندرية

صعدت حنان علام أمين المرأة بحزب النور، إلى المنصة الرئيسية فى أول ظهور لها بالمؤتمر الجماهيرى لقائمة غرب الدلتا بمنطقة محطة مصر فى الإسكندرية.

وتحدثت حنان علام أمين المرأة عن خطة حزب النور فى مجال الصحة والتعليم والطفل وقالت حنان علام، أمين المرأة فى حزب النور، إن دور المرأة فى البرلمان مهم جدًا.

وأضافت أن الإسلام حفظ دور المرأة وحقوقها وحريتها وكفل لها كل الحقوق الإنسانية، وساوى بين الرجل والمرأة، وأثبت أن لها دور في جميع المجالات ومنها السياسية، وحزب النور سيسعى لتطبيق حرية المرأة ويدافع عن حقوقها فى المجتمع.

وأشارت أمين المرأة بحزب النور إلى أن الحزب سيسعى لعمل توازن سياسى ومجتمعى حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن الحزب يسعى خلال الدورة المقبلة لتحقيق أهداف الثورة، ورفع شعار الحرية والعدالة الاجتماعية.