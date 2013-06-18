أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إلهام شاهين وسماح أنور: نحن بخير

Google+ Print
إلهام شاهين وسماح أنور: نحن بخير إلهام شاهين وسماح أنور: نحن بخير

بعد تعرّضها لحادث مؤلم أثناء تصوير مسلسلها "نظرية الجوافة" في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث اصطدمت السيارة المرسيدس التي كانت تستقلها أثناء تصوير أحد المشاهد بسيارة نصف نقل، ما أدّى إلى تدمير جزء كبير من السيارة، أكدت الفنّانة إلهام شاهين لـ"سيدتي نت"، أنها بخير وأنها لم تتعرض لأي أذى.
واشارت إلهام إلى أنها انتقلت على الفور هي والفنانة سماح أنور إلى المستشفى ورافقهما العاملون في المسلسل ممن شاركوا في المشهد، وأكدت إلهام أن أحداً لم يتعرض لأي أذى، في حين تعرّضت الفنانة سماح انور لكسر في أحد أصابع قدمها.
من جهتها، طمأنت سماح أنور جمهورها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، مؤكّدة أنها بخير وأنّ الله لطف بها، وتوجهت سماح بالشكر إلى جمهورها لسؤاله عنها، وأكدت أنها لم ترد على هاتفها لأنها فقدته أثناء الحادث.
الجدير ذكره أن مخرج المسلسل مدحت السباعي قرر تصوير المشاهد التي لا تتواجد بها سماح، على أن تعود لاستئناف التصوير عقب تماثلها للشفاء، حتى لا تتسبّب في تعطيل العمل الذي بدأ العمل فيه متأخراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي