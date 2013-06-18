إلهام شاهين وسماح أنور: نحن بخير

بعد تعرّضها لحادث مؤلم أثناء تصوير مسلسلها "نظرية الجوافة" في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث اصطدمت السيارة المرسيدس التي كانت تستقلها أثناء تصوير أحد المشاهد بسيارة نصف نقل، ما أدّى إلى تدمير جزء كبير من السيارة، أكدت الفنّانة إلهام شاهين لـ"سيدتي نت"، أنها بخير وأنها لم تتعرض لأي أذى.

واشارت إلهام إلى أنها انتقلت على الفور هي والفنانة سماح أنور إلى المستشفى ورافقهما العاملون في المسلسل ممن شاركوا في المشهد، وأكدت إلهام أن أحداً لم يتعرض لأي أذى، في حين تعرّضت الفنانة سماح انور لكسر في أحد أصابع قدمها.

من جهتها، طمأنت سماح أنور جمهورها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، مؤكّدة أنها بخير وأنّ الله لطف بها، وتوجهت سماح بالشكر إلى جمهورها لسؤاله عنها، وأكدت أنها لم ترد على هاتفها لأنها فقدته أثناء الحادث.

الجدير ذكره أن مخرج المسلسل مدحت السباعي قرر تصوير المشاهد التي لا تتواجد بها سماح، على أن تعود لاستئناف التصوير عقب تماثلها للشفاء، حتى لا تتسبّب في تعطيل العمل الذي بدأ العمل فيه متأخراً.