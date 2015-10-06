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مختار نوح لـ"خالد صلاح": "الإسلام ليس الحل.. والفساد شهوة لا تقاوم"

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مختار نوح لـ"خالد صلاح": "الإسلام ليس الحل.. والفساد شهوة لا تقاوم" مختار نوح لـ"خالد صلاح": "الإسلام ليس الحل.. والفساد شهوة لا تقاوم"
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الإخوان رفعوا شعار الإسلام هو الحل طوال سنوات، وحين أتوا إلى الحكم لم ينفذوا شيئًا من أفكار الدين الصحيح، مستطردًا: "الإسلام ليس هو الحل، ولكن تربية النفس على الإسلام الصحيح الذى يمكنه خدمة الدولة هى الحل".

فيما قاطع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" "نوح"، قائلاً: "الإسلام هو الحل ولكن ليس إسلامهم"، ليصر القيادى الإخوانى السابق، "الإسلام مش هو الحل، ونقدر نقول مش إسلامك مش هو الحل، إنما الإسلام الصحيح اللى بينمى النفس، حتى تقدم للدولة لتكون هى الحل، ومن هنا فتربية النفس على الإسلام هى الحل".

وأشار المفكر الاسلامى، إلى أنه لا يوجد أحد يستخدم الشعارات الدينية إلا للتجارة والتحايل على الناس، مضيفًا أن مصطلح الإسلام السياسى جزء من "الهكنتة" وهدفه تحقيق أغراض بعينها لتضليل الناس.

وأعرب "نوح" عن أمله فى أن يأتى الرئيس السيسى بـ"أولى العزم، وأصحاب القرار، القادرين على التغيير، والذين يمكنهم قهر المستحيل"، مضيفًا: "هذه الوزارة يجب أن تروح أو تتغير بوضع قلب الأسد، فنحن مقبلون على مرحلة صعبة، ولعل تجربة الوزارة الأخيرة، أوضحت أن الفساد شهوة لا تقاوم".


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