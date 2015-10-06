ملك البحرين يجرى اتصالاً بالرئيس السيسى لتهنئته بذكرى انتصارات أكتوبر

أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أعرب فيه عن أطيب تهانيه للرئيس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ملك البحرين أشاد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيًا لهذه العلاقات مزيدًا من النماء والتطور.

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