وزير السياحة يُكرم الرحالة عمر الفردي

كرم الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الرحالة ابن محافظة مطروح عمر منصور الفردي في احتفال وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وذلك لقيامه برحلات دولية للدعوة لزيارة المعالم السياحية بمصر و رحلاته الي دول نهر النيل بإفريقيا للدعوة للسلام ومشاركته في سباقات الرالي لتنشيط السياحة وتشجيع السائحين الأجانب للاستمتاع بجميع المناطق الاثارية السياحية .

وكان قد قام الرحالة عمر منصور الفردي برحلة للقضب الشمالي كأول عربي أفريقي علي دراجة نارية يصل للقضب الشمالي الذي بدأ رحلاته في الأول من يوليو 2015 واستمرت حتي نهاية شهر أغسطس الماضي وتم قطع مسافة 10000 ك بالدراجة النارية مرورا بدول سويسرا – المانيا – بلجيكا – هولندا – الدنمارك – النرويج – السويد – فنلندا – استونيا -لاتفيا – ليتوانيا – بولندا .

وأكد الرحالة بأنه تم الترويج للسياحة خلال رحلاته الي القضب الشمالي بمصر وخاصة محافظة مطروح كواحد من أبنائه خلال لقاءاته مع قطاعات كبيرة من الأوربيين للدعوة لزيارة مصر التاريخ والحضارة ودعوة لمحبي سياحة الغوص والمراكب الشراعية و السفاري والتزحلق علي الرمال والسياحة البحرية بمطروح وشرم الشيخ والغردقة .

وأشاد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بالنماذج المشرفة لمصر مثل ابن مطروح الرحالة عمر منصور الفردي الذي بعث برسالة حب الي العالم بدعوة السائحين الي مصر السلام والأمان والاستقرار وذلك بعد أن أبهروا المصريين العالم بحفر قناة السويس الجديدة بسواعد مصرية وبأموال المصريين أنفسهم التي بلغت أكثر من 60 مليار جنيه تم جمعهم في 7 أيام فقط ليقدموها هدية للعالم .

وأكد محافظ مطروح بان المحافظة تستعد لاقامة المؤتمر الإقتصادي ” مطروح من أجل مصر ” يومي 24 ، 25 أكتوبر الجاري لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة والترويج للمقومات الاستثمارية التي تتميز بها مطروح ويعد هذا المؤتمر نقطة فاصلة في المسار الاقتصادي الذي تتبعه مصر حاليا وذلك لما تتميز به المحافظة بالتنوع في فرص الاستثمار حتي تصبح محافظة مطروح قاطرة التنمية بجمهورية مصر العربية .