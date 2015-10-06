محافظ سوهاج يتقدم مسيره حاشده للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بدأ الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء اليوم احتفالات الفترة المسائية بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة ، يرافقة اللواء أحمد ابو الفتوح مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج ، و الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، و العميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد الهواري رئيس المخابرات الحربية بسوهاج ، والعميد محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج , ولفيف القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

> حيث اشعل شعلة الاحتفال بميدان الثقافة بسوهاج وسط فرحة عارمة من أهالي وجماهير سوهاج الحاشدة التي جاءت للإحتفال علي موسيقي الفرقة النحاسية لمديرية الأمن، وبين حملة الأعلام من شباب سوهاج .

> وشاهد الجميع عروضًا رياضة متميزة بميدان الثقافة من طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج ، ثم قام الجميع وعلي رأسهم المحافظ بمسيرة احتفالية حاشدة من ميدان الثقافة حتى المسرح الروماني المكشوف بالكورنيش الشرقي بمدينة ناصر، لمشاهدة الاحتفال الوطني الكبير المقام هناك .