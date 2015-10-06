حبس 12 شخص شاركوا في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات‎

قررت نيابة مركز الأقصر اليوم الثلاثاء حبس 12 شخص من المتورطين في الاشتباكات بين عائلتين بمركز الزينية شمال المحافظة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

> وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر وبرئاسة المستشار حامد النجار رئيس نيابة القسم ومحمد عصام أبو حرام وأحمد جمال توفيق وشادي الفيشاوى وكلاء النيابة قيام المتهمي، الأول من عائلة الجزارين ويدعى محمود .ر.ح طرف اول ،وصابر .ا. طرف ثانى بالاشتباك على اثر خلاف بينهم ، تطور إلي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء والشوم ،و أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص من أفراد العائلة الأولى وشخصين من أفراد العائلة الثانية.

> ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في القتل والبلطجة وحيازة أسلحة وذخائر ومقاومة السلطات .

> وكان اللواء عصام الحملى مدير أمن الاقصر تلقي بلاغا بنشوب معركة بمنطقة شارع مصطفى كامل وسط مدينة الاقصر بين عائلتين ، فأمر بسرعة انتقال قوات الشرطة والتي قامت بفرض كردون أمنيحول المنطقة.

> تم تحرير محضر بالواقعة رقم 9149 لسنة 2015 جنح قسم الأقصروتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط لخطورة الإصابة .