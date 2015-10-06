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سامح سيف اليزل: انسحاب «قرطام» من قائمة «في حب مصر» لأسباب شخصية

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سامح سيف اليزل: انسحاب «قرطام» من قائمة «في حب مصر» لأسباب شخصية سامح سيف اليزل: انسحاب «قرطام» من قائمة «في حب مصر» لأسباب شخصية

سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة “في حب ”، إن انسحاب المهندس أكمل قرطام، من قائطة “في حب مصر” هو لأسباب شخصية تخصه هو، وليس لها علاقة إطلاقًا بالانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن “قرطام” على اتصال به دائماً ويجمعهم علاقة طيبة جدًا.
> وأضاف “سيف اليزل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يُذاع يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، “قرطام” عمل معنى بمنتهى الوطنية والحب في “قائمة في حب مصر” منذ إنشائها، وأنا أحييه تماماً في كل ما تم من تعاون معنا في اللجنة التنسيقية خلال المرحلة الماضية.

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