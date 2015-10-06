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بدء احتفالات انتصارات أكتوبر بسوهاج بحضور المحافظ ومدير الأمن

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بدء احتفالات انتصارات أكتوبر بسوهاج بحضور المحافظ ومدير الأمن بدء احتفالات انتصارات أكتوبر بسوهاج بحضور المحافظ ومدير الأمن
أطلق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء اليوم، احتفالات الفترة المسائية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد محمد الهوارى رئيس المخابرات الحربية بسوهاج، والعميد محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ووعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشعل المحافظ شعلة الاحتفال بميدان الثقافة بسوهاج وسط فرحة عارمة من أهالى وجماهير سوهاج الحاشدة التى جاءت للاحتفال على موسيقى الفرقة النحاسية لمديرية الأمن، وبين حملة الأعلام من شباب سوهاج.

وشاهد المواطنين عروضًا متميزة بميدان الثقافة من طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، ثم قام الجميع وعلى رأسهم المحافظ بمسيرة احتفالية حاشدة من ميدان الثقافة حتى المسرح الروماني المكشوف بالكورنيش الشرقي بمدينة ناصر، لمشاهدة الاحتفال الوطني الكبير المقام هناك.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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