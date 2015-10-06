فحص 398 مشتبهًا به وهاربًا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، أن الجهود الأمنية خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن فحص 398 مشتبهًا بهم.

كما تمكنت مباحث بئر العبد من ضبط المدعو"محمد.س.م23 سنة"، مقيم بقرية الخربة، ببئر العبد، بعد هروبه من حكم بالسجن فى القضية رقم 15 لسنة 2010 جناياة منشاة أبو عمر"سلاح"، حصر رقم 4 لسنة 2014 والمحكوم عليه بالسجن غيابيًا لمدة 6 شهور وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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