أشرف ثابت من الإسكندرية: القوانين لابد أن تتوافق مع الكتاب والسنة

أكد أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، خلال مؤتمر حزب النور بالإسكندرية مساء اليوم، أن القوانين التى تشرع لابد أن تتوافق مع الكتاب والسنة ولا يلجأ لغيرهما، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع وحزب النور يؤكد أهمية الشريعة الإسلامية فى التشريع.

وأضاف ثابت، أن الحزب بذل دورًا محوريًا لكى تمثل جميع القوى السياسية فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا أنه انسحب من قبل في انتخابات اللجان النوعية في المجلس السابق من أجل الحفاظ على التمثيل التكاملي.

وأشار ثابت إلى أن حزب النور هو الوحيد الذي شكل القوائم الأربعة وانسحب في قطاعين لترك مساحة للقوى الأخرى، وقال ثابت: "مش عايزين تكويش ولا نسيطر ولا إقصاء، وتلك رسالة الحزب في الانتخابات الجارية".