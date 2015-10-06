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مرشحة "النور" بغرب الدلتا: نائبات الحزب يسعين لمواجهة تهميش المرأة

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مرشحة "النور" بغرب الدلتا: نائبات الحزب يسعين لمواجهة تهميش المرأة مرشحة "النور" بغرب الدلتا: نائبات الحزب يسعين لمواجهة تهميش المرأة
قالت الدكتورة حنان علام، أمينة المرأة بحزب النور، ومرشحة الحزب بقائمة غرب الدلتا، إن هذه الدورة البرلمانية من أهم الدورات التي تشهدها لأنها تأتى بعد الدستور.

وأكدت علام خلال مؤتمر حزب النور فى الإسكندرية، أن حزب النور يسعى لرفع تبعات التهميش عن المرأة، ووضع حلول جذرية لتهميش النساء وإعداد برامج تدريبية للمرأة المعيلة، ووضع برنامج تأميني للمرأة يحفظ صحتها ويرعاها.

وذكرت علام أن حزب النور يعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة كل حقوقها وساوى بينها وبين الرجل فى كل التكاليف، وأثبت الإسلام لها دور كبير في الحياة، مشيرة إلى أن من يقرأ التاريخ يعرف دور المرأة وأن المرأة هى نصف المجتمع.

واستطردت أمينة المرأة بحزب النور، أن الحزب يسعى لتهيئة البيئة وتوفير الظروف الملائمة للمرأة، كذلك الاهتمام بالبرامج التعليمية للمرأة وتأهيل أطفال الشوارع، بالإضافة لاهتمامه بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه لابد من وضع برامج تأهيله ونظام لرعايتهم.

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مصر 365

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