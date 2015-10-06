نقيب "صيادى أسوان": انفراجة فى أزمة نقص البنزين.. ونطالب بزيادة الحصص

أكد إسماعيل حجاجى، نقيب صيادى أسوان، حدوث انفراجة فى توافر حصول أصحاب مراكب الصيد والصيادين ببحيرة ناصر على احتياجاتهم من البنزين.

وأضاف حجاجى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنهم خلال العشرة أيام الماضية استشعروا أزمة فى بنزين 80، لافتا إلى تراجع حدة الأزمة تزامنا مع سفر عدد كبير من الصيادين المغتربين العاملين فى بحيرة ناصر لقضاء إجازة العيد مع أسرهم.

وفى نفس السياق طالب نقيب الصيادين بأسوان بزيادة حصص وكميات الوقود الواردة لبحيرة ناصر لمواجهة احتياجات أكثر من 3 آلاف مركب صيد مرخص تعمل بالبحيرة، أو زيادة عدد محطات الوقود على بحيرة ناصر فى الثلاثة موانئ الرئيسية وهى "جرف حسين وأسوان وأبو سمبل"، مؤكدا أن استقرار وتوافر المواد البترولية يساعد بشكل كبير فى زيادة معدلات إنتاجية الصيادين.