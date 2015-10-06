"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يكرم الأبطال المجهولين في ذكرى حرب أكتوبر

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية جنودا وضباطا شاركوا في حرب أكتوبر ولم يتم تكريمهم من قبل، وذلك فى احتفال بالذكرى الـ42 بانتصارات أكتوبر.>ومنح الحزب شهادات تقدير وأوسمة لذوى 15 شهيدًا ومقاتلاً ومدنيًا بحرب أكتوبر في الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بنقابة التطبيقيين بمدينة الإسماعيلية.

وقال أحمد نصر الله أمين مساعد الحزب بأمانة الإسماعيلية خلال الحفل "حرب أكتوبر ليست مجرد معركة عسكرية، انتصرت فيها مصر، ولكنها ستظل حدثا ملهما للمصريين ومثال للتعاون بين الجيش والشعب من أبناء سيناء ومنطقة القناة".

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وأضاف في تصريح خاص لـ" اليوم السابع": "تعاونا مع جمعية المحاربين القدامى لاختيار أبطال شاركوا في الحرب ولكنهم لم يكرموا من قبل، لذلك فكرنا في تكريمهم".

وقال المقاتل سمير عبد الجليل: "هذه أول مرة نحصل فيها على تكريم فى الإسماعيلية، ونشكر هؤلاء الشباب الذين يصنعون المستقبل".

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وكرم الحزب أسماء الشهداء عبد الدايم اسماعيل محمود، ومحمد متولي محمد صالح، محمد حسن الصاوي، واسم الراحل محمد محمد خليفة " كوماندوز شزام" المدني الذي شارك في العبور مع قوات الجيش المصري، تكريم المقاتلين، إسماعيل بيومس، محسن ضاحي، طرك شحاتة، وسمير عبد الجليل، وأنطوان بولس، وفوزي السيد، صلاح عيد سليمان، وسيد جودة، محمد الأعصر، السعيد مبروك.



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