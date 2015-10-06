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وزير الداخلية يوافق على إقامة حفل زفاف ليتيمين بنادى الشرطة بالشرقية

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وزير الداخلية يوافق على إقامة حفل زفاف ليتيمين بنادى الشرطة بالشرقية وزير الداخلية يوافق على إقامة حفل زفاف ليتيمين بنادى الشرطة بالشرقية
قالت مها ماهر، نقيب شرطة بالعلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية إن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وافق على إقامة حفل زفاف لعروسين من دار أيتام بمدينة الزقازيق بنادى ضباط الشرطة، وأن الوزارة هى التى تتحمل جميع تكاليف العرس.

وسوف يقام حفل الزفاف غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساء، بحضور اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية وقيادات من المديرية .

وتابعت ماهر فى تصريح خاص لليوم السابع أنه جاء ذلك بناء على خطاب أرسله العروسان لمديرية أمن الشرقية يطلبان فيه بإقامة حفل زفافهما بنادى ضباط الشرطة وأمر اللواء خالد يحيى بإرسال طلبهما إلى وزير الداخلية الذى وافق على الفور وتحمل على نفقته جميع تكاليف الفرح.
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