قذاف الدم: حكومات أوروبا وأجهزتها استباحت ليبيا قرابة 5 سنوات

قال منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، إن حلف الأطلسى هو من خلق الاضطرابات فى ليبيا حيث أفرز هذه المشاكل من قتل، وتهجير واستباحة دماء، والاتجار بالبشر، مؤكدا أن حكومات أوروبا وأجهزتها قد استباحت ليبيا لقرابة الخمس سنوات ولديها كافة المعلومات عن هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بالبشر وهم فى أعلى هرم السلطة فى طرابلس، على حد تعبيره.

وحمٌل قذاف الدم فى حوار مع صحيفة "دايلى ميل" مسئولية الضحايا الذين يسقطون كل يوم فى البحر للغرب لأنهم تسببوا فى هذه الفوضى العارمة التى تعيشها ليبيا نتيجة بتدخله العسكرى غير المدروس.

وأكد أن سقوط النظام السورى سيجعل الجزيرة العربية محاطة بتنظيم داعش من الغرب والجنوب والشرق لأن سقوط الأسد يعنى سقوط قوة منظٌمة وسيطرة التطرف، مشيرا لإمكانية التفاهم مع الرئيس الأسد.

وأشار إلى أن إسرائيل ستهاجم من أطرافها الأربع بالآلاف من الانتحاريين مع انتفاضة داخلية ولن يكون جيش الدفاع الإسرائيلى له أى قيمة فى هذه الحرب البدائية الفدائية، داعيا الجميع بأن يعيدوا القراءة والنظر قبل فوات الأوان.

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