تونى بلير: هدف روسيا من الغارات الجوية هو خدمة مصالحها فى سوريا

قال تونى بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن هدف روسيا في سوريا واضح وأساسه مصالحها، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك مستقبل لسوريا إذا بقي بشار الأسد.

وقال بلير لـ"CNN": "أعتقد أن هدف روسيا في سوريا واضح وهو حماية مصالحهم وهذا يعني حماية نظام بشار الأسد، أي أن تدخلهم بسوريا هو للقيام بذلك بالإضافة إلى توسيع نفوذهم والحرص على أخذ ما يريدونه في النهاية إذا كان هناك نهاية."

وتابع قائلا: "المهم بالنسبة لنا -لأنه لن يكون هناك مستقبل لسوريا إذا بقى بشار الأسد- هو زيادة نفوذنا بالمقابل للتأكد بأن مخرجات المفاوضات سيضمن استقرار الدولة".

وأردف قائلاً: "أعلم أن هناك بعض الأشخاص ينظرون إلى سوريا ويقولون لما يتوجب علينا دعم أى أحد هناك، والإجابة على ذلك هو أن هناك أغلبية فى الدولة تريد رؤية سوريا مستقرة ومتسامحة على الصعيد الديني إلا أن هؤلاء علقوا بين شر النظام السوري الذي يقصف شعبه بالبراميل المتفجرة لإخضاعهم وعلى الصعيد الآخر شر يمثله داعش وجماعات متشددة أخرى".