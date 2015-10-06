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روسيا: لا نستبعد أن يفجر تنظيم داعش المساجد ويلقوا التهم بعد ذلك علينا

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روسيا: لا نستبعد أن يفجر تنظيم داعش المساجد ويلقوا التهم بعد ذلك علينا روسيا: لا نستبعد أن يفجر تنظيم داعش المساجد ويلقوا التهم بعد ذلك علينا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنها لا تستبعد أن يقوم إرهابيو تنظيم "داعش" بتفجير المساجد فى تدمر والمدن الأخرى فى سوريا وأن يلقوا بعد ذلك اللوم على الطائرات الحربية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن إيجور كوناشينكوف المتحدث بإسم الوزارة قوله " لا نستبعد أن يقوم الإرهابيون بالتجهيز لمثل هذه الاستفزازات فى هذه المدينة والمدن الأخرى وتفجير المساجد وبعد ذلك تقديم صور ومقاطع مفبكرة واتهامات لروسيا بالعدوان على الجمهورية العربية السورية ".

وكان نائب وزير الدفاع الروسى اناتولى انطونوف قال للصحفيين إن مسلحى "داعش" يختبئون من الغارات الروسية فى المساجد حيث أنهم يدركون جيدا أن روسيا تحت أى ظرف لن تضرب أهدافا غير عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت حملة جوية ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهاب فى سوريا يوم 30 سبتمبر الماضى وتضم القوة الروسية الجوية الموجودة فى سوريا الآن تضم أكثر من 50 طائرة ومروحية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الغارات تستهدف عتادا عسكريا ومراكز اتصال و مركبات نقل و مستودعات ذخيرة وبنى تحتية اخرى للإرهابيين حيث تجرى العملية بطلب من الرئيس السورى بشار الاسد.

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مصر 365

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