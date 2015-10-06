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«المحافظين» يٌهنأ الرئيس ووزير الدفاع بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر

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«المحافظين» يٌهنأ الرئيس ووزير الدفاع بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر «المحافظين» يٌهنأ الرئيس ووزير الدفاع بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر

المهندس أكمل قرطام

هنأ حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والفريق اول صدقى صبحى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيا أن تنعم بالرخاء  والإستقرار فى ظل قياداتها الحكيمه.
> وقال الحزب فى بيان له اليوم، أن احتفالات نصر اكتوبر تعيد للأذهان مدى ما قدمته القوات المسلحة وابناءها للحفاظ علي وحدة الوطن وترابطه واعادة العزة والكرامة للمصرين.
> وأشار البيان الي ان كلمة الرئيس في احتفالية نصر أكتوبر تضمنت رسائل هامة للشعب المصري والقوات المسلحة، تؤكد علي وحدة الشعب والترابط بين الأمة العربية ومدي التكاتف والترابط ومساندة مصر في حربها واسترداد الكرامة والعزة، مشددا علي ضرورة ترابط القوي العربية من جديد واسترداد العزة.

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