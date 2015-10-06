«الصحة»:إرسال كافة عيانات DNAإلي السعودية فور الانتهاء منها للتعرف على المفقودين

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن الوزارة خصصت 3 مستشفيات لسحب عينات dnaأمس .

> وأكمل مجاهد أن العمل في المستشفيات مستمر في ال 3 مستشفيات وتقدم 3 أسر والعدد الاجمالي.

> وأضاف مجاهد أن الوزارة سترسل العيانات الي السعودية عقب الانتهاء من تجميع كافة العيانات والانتهاء منها للتعرف على الجثامين المفقودة.