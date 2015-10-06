من ينجح في تخطي أزماته ويفوز بالسوبر؟ وليد صلاح يرد

أكد وليد صلاح الدين أن قطبي الكرة المصرية يعانيان من أزمة مشتركة قبل مباراتهما يوم 15 أكتوبر الجاري في كأس السوبر بالإمارات.

وأوضح عضو لجنة الكرة بالأهلي"زيزو يستعد للقاء الزمالك قبله بثمانية أيام، ولكنه سيضطر للعمل في غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة" قائلا:"نفس الأمر أيضًا بالنسبة لنادي الزمالك، فالفريقان يعانيان من حالة إرهاق شديدة بدت بقوة في الفترة الأخيرة".

وتابع"أعتقد أن المجموعة الدولية التي ستنجح في الاستشفاء سريعًا سيكون لها التفوق في مباراة السوبر، فالفريق الأكثر جاهزية بدنيًا سيفوز باللقب".

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن الزمالك يعاني نفس مشاكل الأهلي إداريًا، ضاربًا المثل بأزمة مرتضى منصور مع باسم مرسي ورغبة سيف العماري عضو مجلس الإدارة في إقالة مدير الكرة إسماعيل يوسف.