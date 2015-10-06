أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من ينجح في تخطي أزماته ويفوز بالسوبر؟ وليد صلاح يرد

Google+ Print
من ينجح في تخطي أزماته ويفوز بالسوبر؟ وليد صلاح يرد من ينجح في تخطي أزماته ويفوز بالسوبر؟ وليد صلاح يرد

أكد وليد صلاح الدين أن قطبي الكرة المصرية يعانيان من أزمة مشتركة قبل مباراتهما يوم 15 أكتوبر الجاري في كأس السوبر بالإمارات.

وأوضح عضو لجنة الكرة بالأهلي"زيزو يستعد للقاء الزمالك قبله بثمانية أيام، ولكنه سيضطر للعمل في غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين".

وأضاف عبر قناة "النهار " قائلا:"نفس الأمر أيضًا بالنسبة لنادي الزمالك، فالفريقان يعانيان من حالة إرهاق شديدة بدت بقوة في الفترة الأخيرة".

وتابع"أعتقد أن المجموعة الدولية التي ستنجح في الاستشفاء سريعًا سيكون لها التفوق في مباراة السوبر، فالفريق الأكثر جاهزية بدنيًا سيفوز باللقب".

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن الزمالك يعاني نفس مشاكل الأهلي إداريًا، ضاربًا المثل بأزمة مرتضى منصور مع باسم مرسي ورغبة سيف العماري عضو مجلس الإدارة في إقالة مدير الكرة إسماعيل يوسف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية