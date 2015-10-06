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وليد صلاح: لجنة الكرة بالأهلي نجحت بنسبة 90%

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وليد صلاح: لجنة الكرة بالأهلي نجحت بنسبة 90% وليد صلاح: لجنة الكرة بالأهلي نجحت بنسبة 90%

أبدى وليد صلاح الدين رضاه عن أداء لجنة الكرة بالنادي الأهلي في أداء مهامها رغم خسارة الفريق بطولتي كأس والكونفدرالية.

وقال وليد صلاح:"رئيس النادي أدرك أن الكرة أهم قطاع، لذا تم إنشاء لجنة كرة تضم 5 أعضاء، ومطلوب منها تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل".

وأضاف عبر قناة "النهار " يوم الثلاثاء"وبالفعل نجحت لجنة الكرة بنسبة 90%".

وتابع"صححنا المسار بمدرب أجنبي، سيكون له الصلاحيات في اختيار الجهاز المعاون،

وكذلك إعادة هيكلة لجنة الكرة لضبط الأمور بوجود زيزو مدير قطاع واختيار مدير كرة جديد".

وواصل"كلها محاولات لإعادة الأهلي للمسار الصحيح، فأي فريق في العالم معرض لكبوة بعد اعتزال جيل كامل من النجوم مثل بركات وجمعة وأبوتريكة".

وأشار إلى أن هناك مشاكل إدارية وأخلاقية جديدة، وكانت هناك كبوة فنية بالاعتماد على الإسباني كارلوس جاريدو.

وأتم وليد صلاح الدين"كل هذه العوامل، جعلت كبوة الأهلي تصل للذروة هذا العام".

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