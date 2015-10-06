مصطفى يونس: الأهلي يحتاج شخصية جوزيه.. ليس أفكاره

تحفظ مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق على تعيين البرتغالي مانويل جوزيه مديرًا فنيًا للأهلي في الموسم الجديد.

وقال يونس في تصريحات لقناة "النهار رياضة" يوم الثلاثاء"الأهلي يحتاج جوزيه وليس أفكاره".

وألمح"الأهلي لا يحتاج مدرب ابنه سمسار، ويقوم بتهريب ناشئيه للبرتغال، ويورط النادي في صفقات مضروبة".

وواصل"لقد ضم جوزيه لاعبًا للأهلي مقابل 400 ألف جنيه، لم يدخل النادي".

وقال مصطفى يونس:"في أحد السنوات تعاقد الأهلي مع عبد الله السعيد ووليد سليمان، وخرج الفريق من بطولتي كأس مصر ودوري الأبطال في أسبوع".

وتابع"يجب ألا يترك الباب على البحري أمام جوزيه، وأعتقد أنه غير قادر على تحقيق الإنجازات التي حققها من قبل".

وأضاف"الأهلي يحتاج شخصية قوية، يضيف للكرة المصرية، لأن المدرب المصري سيفشل مع اللاعبين أيًا كانت قدراته الفنية والشخصية".

واختتم تصريحاته"هناك 4 مدربين أضافوا كثيرًا للكرة المصرية، هم هيديكوتي وفايتسا، إضافة إلى هيكتور كوبر وجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك".