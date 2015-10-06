أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: الأهلي يحتاج لمن ' يطبطب عليه ' .. أرحموا طاهر

Google+ Print
مرتضى منصور: الأهلي يحتاج لمن ' يطبطب عليه ' .. أرحموا طاهر مرتضى منصور: الأهلي يحتاج لمن ' يطبطب عليه ' .. أرحموا طاهر

"أرحموا الأهلي وأرحموا محمود طاهر وأرحموا مجلس إدارة الأهلي" .. هكذا وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالته إلى الإعلام في التعامل مع أزمة الأهلي.

الأهلي ودع الكونفدرالية ليعلن بعدها توجيه الشكر لكلا من فتحي مبروك المدير الفني وعلاء عبد الصادق مدير الكرة.

وأعلن الأهلي عن تولي عبد العزيز عبد الشافي زيزو كمدير فني للفريق في لقاء السوبر ضد الزمالك على أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي عقب المباراة.

وعن أزمة الأهلي قال مرتضى منصور: "أنا المنافس التقليدي للأهلي وأقول للجميع أرحموا الأهلي".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار "لا يجوز أن يشن الإعلام هجومه عليه الأهلي. على الإعلام أن يبني الأهلي وعندما يقف ويستعيد عافيته وقتها ينتقده".

وأستكمل حديثة قائلا: "الأهلي يحتاج لمن يطبطب عليه حتى يستعيد عافيته لأن لا طعم للفوز بالألقاب والمنافس التقليدي لك واقع".

وأتم "أنا ضد هدم الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية