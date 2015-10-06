أحمد مرتضى: الفوز على الأهلي في السوبر = مقعد البرلمان

ربط أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الفوز على الأهلي في كأس السوبر، وحظوظه في انتخابات مجلس الشعب.

وفي تصريحاته لقناة "النهار رياضة" قال أحمد مرتضى:""مباراة السوبر فارقة للغاية معي في الانتخابات، فإذا فاز الزمالك، أضمن الفوز بمقعد البرلمان".

وأضاف"أتمنى وجود مساندة قوية من الإعلام لفريق الزمالك والأهلي، ونسيان المشاكل التي يمر بها الناديان".

وتابع"أثق في لاعبي الزمالك، فهم رجال، يقودهم مدير فني على أعلى مستوى، مع احترامي للأهلي، فإن مباراته لها حساسية وبدون مقاييس".

وأتم أحمد مرتضى"إذا أدى اللاعبون بنفس مستواهم في مباراة النجم الساحلي، أعتقد أن التوفيق سيحالفنا أمام الأهلي".