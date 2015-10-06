مدرب الأهلي - سيد عبد الحفيظ: سكولاري قد يتولى المهمة في اكتوبر

قال سيد عبد الحفيظ المرشح لمنصب مدير الكرة في النادي الأهلي إن لويس فيليبي سكولاري المدرب البرازيلي الشهير قد يتولى المسؤولية قلعة الشياطين الحمر.

سكولاري يقود فريق جوانجزو إيفيرجراند الصيني بعدما رحل عن جريميو إثر انتهاء رحلته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2014 بالخسارة أمام ألمانيا 7-1 في نصف النهائي.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة CRT "سكولاري قد يتواجد في مصر لتدريب الأهلي منتصف اكتوبر الجاري".

وتابع "سكولاري الاسم الكبير جدا في عالم التدريب حاليا ما يعيق إتمام المفاوضات معه هو المقابل المالي".

وأضاف "سكولاري مطروح بقوة شديدة جدا جدا جدا".

المدرب البرازيلي صاحب الـ66 عاما فاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل في 2002 بجيل يقوده الظاهرة رونالدو ورونالدينيو وريفالدو.

كذلك عمل سكولاري مع منتخب البرتغال ووصل لنهائي كأس أمم أوروبا قبل خسارة اللقب أمام اليونان.

وقاد تشيلسي من بين الأندية الأوروبية الكبرى.

وعمل سكولاري في الوطن العربي كثيرا إذ قاد القادسية الكويتي وأهلي جدة السعودي ومنتخب الكويت.

وطبعا