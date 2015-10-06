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مرتضى لباسم مرسي: أعتذر لوالدتك؟ ' انت هاتهرج ' .. عليك أن تتأسف للزمالك

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مرتضى لباسم مرسي: أعتذر لوالدتك؟ ' انت هاتهرج ' .. عليك أن تتأسف للزمالك مرتضى لباسم مرسي: أعتذر لوالدتك؟ ' انت هاتهرج ' .. عليك أن تتأسف للزمالك

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاستجابة لطلب باسم مرسي مهاجم الفريق بأن يعتذر لوالدته حتى تنتهي الأزمة بين الطرفين.

الزمالك أحال باسم مرسي للتحقيق والأخير صدرت تقارير حوله تقول إنه ينتظر اعتذارا من مرتضى منصور بعدما أهان الأخير والدته على حد تعبير تلك التقارير الصحفية.

وقال منصور ردا على ذلك عبر قناة النهار للرياضة: "أنا أقول (وحياة أمك) لكل الناس. لهاني زادة (وحياة أمك)، لأحمد مرتضى (وحياة أمك). لا أقصد إهانة لأحد".

وأضاف "لكن يا باسم تريدني أن أعتذر لوالدتك. (انت بتهرك؟)".

وأكمل "أنت أخطأت في حق الزمالك يا باسم وعليك أنت أن تعتذر".

خالد قمر

وأفصح منصور "بالنسبة لي خالد قمر أفضل منك. أحمد جعفر أفضل منك. أحمد علي أفضل منك".

وأتم "لو ظننت للحظة أنك السبب في فوز الزمالك فأنت مخطئ. لو كهربا ظن ذلك فهو مخطئ. لا يوجد هذا الشيء في فريقي الآن".

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فيديو اليوم السابع