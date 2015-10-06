مرتضى منصور يلحق بمحمود طاهر.. ويؤكد حضوره مباراة السوبر

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حضوره مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وقال مرتضى منصور إنه سيسافر إلى الإمارات يوم الأحد المقبل بصحبة نجله أمير، مؤكدًا أن الرحلة ستكون على نفقته الخاصة، وليست الشركة الراعية.

وأشار إلى أن نجله أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة سيؤجل سفره إلى يوم الأربعاء لارتباطه بخوض انتخابات مجلس الشعب.

ومن المقرر أن يكون محمود طاهر رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات.

وستكون مباراة السوبر بإمارة أبو ظبي أول ظهور مشترك لمحمود طاهر ومرتضى منصور منذ مباراة الدورة الرباعية للدوري العام الماضي.