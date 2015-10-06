مرتضى لكوبر: أنسى لاعبي الزمالك لو لعب باسم مرسي

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بأنه لن يسمح لذهاب أي لاعب من الزمالك إلى معسكر المنتخب في حالة مشاركة باسم مرسي ضد السنغال وزامبيا.

وانضم باسم مرسي لقائمة منتخب مصر التي سافرت إلى دبي من أجل خوض مباراتين وديتين أمام السنغال وزامبيا.

وكان مرتضى منصور قد قرر إيقاف باسم مرسي وتحويله للتحقيق عقب لقاء النجم الساحلي بسبب تعقيبه على إيقاف علي جبر ومساندته للأولتراس.

وقال مرتضى: "أبلغت اتحاد الكرة باستدعاء باسم مرسي للتحقيق ولكن اللاعب رفض، وفوجئت بسفره مع المنتخب".

وأضاف في تصريحات مع قناة النهار رياضة "أحذر هيكتور كوبر، إذ شارك باسم مرسي في مباريات المنتخب، لن أسمح له مجددا بضم لاعبي الزمالك في الفترة القادمة".

واستدرك: "وإلا يقوم اتحاد الكرة بسداد مستحقات لاعبي الزمالك، لأنني لا أتعاقد مع لاعب بالملايين، حتى يساعده اتحاد الكرة على التمرد ضد ناديه".