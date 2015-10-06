طبيب المنتخب لـ في الجول: تريزيجيه يحتاج لراحة 6 أسابيع على الأقل

أكد أسامة الشاعر طبيب منتخب مصر إن محمود حسن تريزيجيه يحتاج لراحة لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد تعرضه لإصابة في خلع بالكتف.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي والأهلي إلى إصابة في الكتف خلال معسكر المنتخب المصري في دبي نُقل على إثرها للمستشفى.

وأوضحت الفحوصات إصابة تريزيجيه بخلع في الكتف قبل أن يخضع لعملية جراحية بسيطة لعلاج خلع الكتف.

وعن الإصابة قال طبيب المنتخب لـFilGoal.com: "تريزيجيه أُصيب بخلع في الكتف وتم رد الكتف بعملية بسيطة في المستشفى".

وأضاف "يحتاج تريزيجيه لراحة 6 أسابيع على الأقل ليصبح جاهزا للعودة إلى اللعب من جديد".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال وزامبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.