ضبط مخزن يغش زيون السيارات وإعادة بيعها كجديدة بالإسكندرية

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة مباحث التموين، بقيادة العقيد سامح رفعت، بالتنسيق مع معاون رئيس حى العجمى للخدمات، داهمت مخزن يخص (عبد الرحمن. ع. ع)، بقسم العامرية أول.

وأوضح عبد الرحمن فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مباحث التموين، ضبطت 51 برميل زيوت معدنية مرتجعات سيارات، يتم إعادة تأهيلها بأساليب الغش التجارى، وتعبئتها وبيعها على أنها زيوت سيارات جديدة غير مستخدمة.

وتحفظ رجال مباحث التموين على الزيوت المغشوشة بإجمالى 10 أطنان و200 كجم، وتحرير محاضر لصاحب المخزن، ومحضر مخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ومحضر مخالفة قانون الغش التجارى رقم 281 لسنة 1994، ومحضر مخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.