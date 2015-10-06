ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ومن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية فى محافظات الوجه القبلى، قبل قيام بعض أصحاب محطات الوقود بتهريبها إلى السوق السوداء حيث تم التحفظ على 4 ملايين و200 ألف لتر بنزين ووقود بعد امتناع أصحاب المحطات عن البيع للمواطنين وتم تحرير محاضر بالمخالفات وجارٍ عرضها على النيابة العامة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب بعض المحطات الوقود وتعمدهم تهريب السولار إلى السوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ التوزيع لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة

وقال اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن يتم تشكيل مجموعات عمل لتكثيف الرقابة على الإسواق لمنع محولات تهريب المواد البترولية فى مختلف المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير السولار والبنزين، لافتًا إلى أنه تم ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا وبنى سويف والفيوم خلال الأيام الماضية.

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