أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد

Google+ Print
ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار وبنزين قبل تهريبها بمحافظات الصعيد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ومن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية فى محافظات الوجه القبلى، قبل قيام بعض أصحاب محطات الوقود بتهريبها إلى السوق السوداء حيث تم التحفظ على 4 ملايين و200 ألف لتر بنزين ووقود بعد امتناع أصحاب المحطات عن البيع للمواطنين وتم تحرير محاضر بالمخالفات وجارٍ عرضها على النيابة العامة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب بعض المحطات الوقود وتعمدهم تهريب السولار إلى السوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ التوزيع لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة

وقال اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن يتم تشكيل مجموعات عمل لتكثيف الرقابة على الإسواق لمنع محولات تهريب المواد البترولية فى مختلف المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير السولار والبنزين، لافتًا إلى أنه تم ضبط 4 ملايين و200 ألف لتر سولار فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا وبنى سويف والفيوم خلال الأيام الماضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز