القبض على 69 مهاجرًا مصريًا شرق ليبيا تسللوا بطريقة غير شرعية

ألقت مجموعة الغرفة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والظواهر السلبية بمدينة طبرق شرق ليبيا ، اليوم الثلاثاء، القبض على 96 مصريًا تسللوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضى الليبية عند منطقة بحر الرمال العظيم شرق واحة الجغبوب.

وقال مدير مكتب الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بطبرق، العقيد منصور سعيد الرفادي، لـ"بوابة الوسط" الاخبارية اللييبة ، أن الموقوفين موجودون لدى المكتب مع مجموعة سابقة ألقى القبض عليها فى نفس المنطقة ، مضيفا "سنعمل على ترحيلهم دفعة واحدة عبر منفذ السلوم البرى ".

وأشار العقيد الرفادى إلى أن أغلب هؤلاء المهاجرين "جرى ضبطهم خلال الفترة الماضية، وأعيدوا إلى مصر عبر منفذ السلوم"، داعيًا الجهات المسؤولة فى مصر وليبيا إلى وضع حد نهائى أو فى أقله اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تساهم فى تقليص عدد المهاجرين إلى النصف.

وتابع "نحن نواجه شبح الإرهاب فى أغلب مناطق ليبيا، والبلاد حاليًا ليست جاذبة من الناحية الاقتصادية لاسيما مع انهيار سعر الدينار الليبى أمام العملات الأخرى".

وأظهرت إحصائية رسمية حصلت عليها "بوابة الوسط" أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق .

وفى السياق ذاته، أكد متحدث باسم قسم الهجرة غير الشرعية الليبية ملازم أول وليد العرفى ترحيل 89 مهاجرًا غير شرعى عبر منفذ مساعد البرى .

وقال العرفى ، فى تصريح له اليوم، إنه تم ترحيل 89 مهاجرا غير شرعى عبر منفذ مساعد البري، لافتاً إلى أنهم كانوا محتجزين بمركز الإيواء بطبرق نظرا لقربه من الحدود المصرية، وأضاف أن المهاجرين، ضبطوا فى وقت سابق أثناء دخولهم للبلاد بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات حيالهم.