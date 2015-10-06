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الصحفي محمد فهمي يغادر القاهرة بعد الإفراج عنه

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الصحفي محمد فهمي يغادر القاهرة بعد الإفراج عنه الصحفي محمد فهمي يغادر القاهرة بعد الإفراج عنه

الصحفي محمد فهمي

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء الصحفي محمد فهمي صحفي قناة “الجزيرة” ، متجها الى لندن بعد الافراج عنه بقرارا رئاسياً ضمن 100 من النشطاء والصحفيين اصدره الرئيس عبد الفتاح الشهر الماضي .

صرحت مصادر امنية بمطار القاهرة الدولي ان صحفي قناة “الجزيرة” ، محمد فهمي غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء متجها الى لندن علي الطائرة المصرية وكان فى وداعه بالمطار السفير الكندي في “تروي يرجي”.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر الشهر الماضي قراراً رئاسياً بالعفو عن 100 من النشطاء والصحفيين بينهم محمد فهمي .

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