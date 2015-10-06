أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزيرا السياحة والنقل يتفقان على تنشيط سياحة المراكب والفنادق المائية

Google+ Print
وزيرا السياحة والنقل يتفقان على تنشيط سياحة المراكب والفنادق المائية وزيرا السياحة والنقل يتفقان على تنشيط سياحة المراكب والفنادق المائية

هشام زعزوع

عقد وزير السياحة الدكتورهشام زعزوع اجتماعا أمـس مع وزير النقل السيد الدكتور سعد الجيوشى ؛ بحضور اللواء حامد العقيلي مدير شرطة المسطحات المائية وقيادات النقل النهري والمنشآت الفندقية ؛ وذلك لبحث أزمة تراخيص الفنادق العائمة التى نشبت فى الفترة الأخيرة.
> وأكد وزير السياحة خلال الاجتماع أنه يسعى للتوصل لاتفاق نهائى لتسهيل الإجراءات مما يحقق هدف هيئة النقل النهرى بالتأكد من سلامة الفنادق العائمة ولكن فى نفس الوقت دون تعطيل لحركة الفنادق ؛ مشيرا إلى أهمية تشجيع السياحة النيلية التى تصب بشكل رئيسى فى صالح السياحة المصرية.

وقد أبدى وزير النقل كامل تفهمه للموقف ولضرورة تنشيط سياحة المراكب والفنادق العائمة وخاصة الموجودة خلف السد العالي.

واتفقا الوزيران على إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة وتكسير كل قواعد البيروقراطية والروتين دون الإخلال بعوامل الأمن والسلامة من أجل تشجيع السياحة النيلية التي تعتبر موردا هاما للسياحة المصرية وللدخل القومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا