وزيرا السياحة والنقل يتفقان على تنشيط سياحة المراكب والفنادق المائية

عقد وزير السياحة الدكتورهشام زعزوع اجتماعا أمـس مع وزير النقل السيد الدكتور سعد الجيوشى ؛ بحضور اللواء حامد العقيلي مدير شرطة المسطحات المائية وقيادات النقل النهري والمنشآت الفندقية ؛ وذلك لبحث أزمة تراخيص الفنادق العائمة التى نشبت فى الفترة الأخيرة.

> وأكد وزير السياحة خلال الاجتماع أنه يسعى للتوصل لاتفاق نهائى لتسهيل الإجراءات مما يحقق هدف هيئة النقل النهرى بالتأكد من سلامة الفنادق العائمة ولكن فى نفس الوقت دون تعطيل لحركة الفنادق ؛ مشيرا إلى أهمية تشجيع السياحة النيلية التى تصب بشكل رئيسى فى صالح السياحة المصرية.

وقد أبدى وزير النقل كامل تفهمه للموقف ولضرورة تنشيط سياحة المراكب والفنادق العائمة وخاصة الموجودة خلف السد العالي.

واتفقا الوزيران على إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة وتكسير كل قواعد البيروقراطية والروتين دون الإخلال بعوامل الأمن والسلامة من أجل تشجيع السياحة النيلية التي تعتبر موردا هاما للسياحة المصرية وللدخل القومي.