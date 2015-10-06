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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة‎

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة‎ بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة‎

محافظ الأقصر يشهد الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة‎

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، والعميد احمد نسيم رئيس مدينة الاقصر، ومدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية والشعبية الفاعليات التي نظمتها ادارات الشباب والرياضة والثقافة ومحافظة الأقصر للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث انطلق طابور العرض من أمام فندق الونتر بالاس وصولاً إلى ميدان وساحة ابو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الاقصر.
> قدم المحافظ آسمى آيات التقدير والعرفان لقيادات وجنود الجيش المصري تقديرًا للدور البطولي الذي قامت به قواتنا المسلحة على مر العصور ولاتزال ووفاءً لها في حربها ضد الإرهاب.
> وأشار خلال حضوره طابور العرض احتفالاً بهذه المناسبة إلى أن المحافظة تقدم برنامجاً متكاملاً يشمل عروضاً رياضية وفنية لفرقة الفنون الشعبية وكورال الأطفال وفرقة الآلات النحاسية، بجانب إذاعة الاغاني الوطنية على مدار الساعة.

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