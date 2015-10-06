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دافيد بيكهام: زين الدين زيدان هو أفضل لاعب جاورته طوال مسيرتى الاحترافية

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دافيد بيكهام: زين الدين زيدان هو أفضل لاعب جاورته طوال مسيرتى الاحترافية دافيد بيكهام: زين الدين زيدان هو أفضل لاعب جاورته طوال مسيرتى الاحترافية

دايفيد بيكهام وزين الدين زيدان

كشف الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام بأن زميله السابق في ريال مدريد الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه في مسيرته الإحترافية.

وسيلعب بيكهام قائد إنجلترا السابق أمام زيدان في مباراة خيرية لليونيسيف تجمع بين نجوم بريطانيا وإيرلندا مع نجوم العالم على ملعب أولد ترافورد الشهر المقبل.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، كشف بيكهام بأنه كان من بين الذين اختاروا اللاعبين للمشاركة في المباراة حيث اختار زيدان كضيف خاص.

وقال بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق: “لقد شاركت في اختيار الفريقين. زيدان هو صديقي وقد يكون أفضل من لعبت إلى جانبه في حياتي. وأنا متحمس للعودة، وأنا فخور للمشاركة في هذه المباراة. وبعد الإعتزال لم أتوقع يوماً بأنني سأرتدي الحذاء مجدداً”.

وكان بيكهام قد لعب إلى جانب زيدان في الفترة من 2003 حتى 2006 قبل أن يرحل إلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في 2007 ويلعب مرتين على سبيل الإعارة مع ميلان قبل أن يحط رحاله الأخيرة مع باريس سان جيرمان ليعلن إعتزاله معه 2013.

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