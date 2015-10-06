قوافل ثقافية بأسوان للتوعية بالانتخابات البرلمانية

نظمت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس مدير عام الفرع ، وعدد من القوافل الثقافية للتوعية بالانتخابات البرلمانية 2015 تجوب قرى ونجوع محافظة أسوان وذلك تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وانطلقت أولى القوافل الثقافية “فكر جيداً قبل أن تختار”؛ لتوعية الشعب الأسواني بأهمية المشاركة السياسية في مدينة كلابشة بحضور القيادات الطبيعية والتنفيذية بكلابشة.

وبدأت القافلة بتلاوة القرآن الكريم للشيخ شعبان محمد حسن ، أعقبها كلمة لرقية جمعة مديرة بيت ثقافة كلابشة ، وأيضاً كلمة لطه حسين رئيس الوحدة المحلية بمدينة كلابشة، وأعقبها محاضرة (كيفية اختيار مرشحك الانتخابي) لأشرف جابر كبير المذيعين بقناة طيبة ، بجانب تنظيم مسابقة ثقافية ، وعرض مواهب، وأمسية شعرية شارك فها شعراء كوم امبو ونصر النوبة وكلابشة ومنهم على بدرى شحات ، وبدوى محمد أحمد ، ومصطفى النجار ، ونورا مصطفى النجار، ويوسف عبد الذاكر، وقد أدار الأمسية الشاعر عبد الدايم احمد فرح.

واختتمت القافلة بعرض مسرحي توعوى (كلنا نزلين) لفرقة أسوان المسرحية، تمثيل موسى محمد أحمد، وأصولى مرعى، وخالد محمود، وإسماعيل عمارة، وهشام عرفة، وعرفة شحات، ومن إخراج حسن فهمى.