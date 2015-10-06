لشبونة يطالب بالتحقيق في ' هدايا ' بنفيكا للحكام

(إفي): اتهم رئيس نادي سبورتنج لشبونة، برونو دي كارفاليو، ضمنيا نادي بنفيكا- حامل لقب بطورة الدوري البرتغالي لكرة القدم- بتقديم هدايا للحكام الذين يديرون مبارياته.

وأكد رئيس نادي "الأسود" في تصريحات لقناة (TVI أن النفقات المخصصة لهدايا التحكيم، والتي تتضمن دعوات للعشاء في مطاعم، تبلغ 250 ألف يورو سنويا.

وأشار برونو دي كارفاليو إلى أنه تلقى من مجهول إحدى هذه الهدايا ووضعت في غرفته قبل بداية إحدى المباريات.

وأظهر رئيس سبورتنج صندوقا مطبوع عليه وجه أسطورة نادي بنفيكا إوزيبيو، وبداخله قميص تاريخي للاعب ودعوة لأربعة أشخاص لتناول الطعام في أحد مطاعم لشبونة.

وأشار إلى أنه يتم إهداء صندوق كهذا للحكام الأربعة في كل مباراة وكذلك لمراقب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ومندوبيه الاثنين، سواء في المباريات التي يخوضها فريق "النسور" الأول أو الرديف.

وقال برونو دي كارفاليو "أنا لا أقول إن هذا حقيقيا أم لا"، لكنه دعا السلطات الرياضية للتحقق مما إذا كانت هذه عادة متكررة من جانب "النسور" والتأكد من مدى صحة ذلك.

وأثارت تصريحات رئيس "الاسود" الشكوك من جديد جول وجود أخطاء تحكيمية لصالح بنفيكا.