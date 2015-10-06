راموس: لا توجد أي مشاكل مع بيكيه.. علاقتي معه رائعة

(إفي): قال لاعب المنتخب الإسباني وريال مدريد، سيرخيو راموس، إن علاقته بزميله في الفريق الوطني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني رائعة.

وكان راموس قد أبدى مؤخرا شعوره بالاستياء من طريقة احتفال بيكيه بألقاب فريقه وإقحام اسم ريال مدريد في الأمر.

وصرح اللاعب للصحفيين يوم الثلاثاء "كما قال بيكيه في مؤتمر صحفي، الآن علاقتنا رائعة، بل وربما أفضل من مواسم أخرى، لم توجد قط أي مشكلات، نحن شخصان نقول تقريبا كل ما نفكر به ولا توجد أي معوقات".

وكان بيكيه أقدم على ذكر ريال مدريد مرتين أثناء احتفالات فريقه، الأولى بنهاية الموسم الماضي حينما تحدث عن حفل عيد ميلاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد برباعية نظيفة قائلا إن: "كل الأمور بدأت مع كيفن رولدان"، المطرب الكولومبي الذي كان ضيفا في الحفل المذكور وسرب صوره، مما أثار قدرا كبيرا من الاستياء والانتقادات تجاه الميرينجي.

وكانت المرة الثانية في بداية هذا الموسم أثناء الاحتفال بكأس السوبر الأوروبي حينما التقطت الكاميرات بيكيه وهو يقول "هيا يا رجال هيا، فليذهب الريال للجحيم، ليرونا ونحن نقوم بجولة النصر".

ولم يتردد راموس بعدها في الرد على زميله وانتقاده حينما قال "بموجب الخصومة بين ريال مدريد وبرشلونة، فإن تصرفات بيكيه الأخيرة لا تساعد، حينما تكون تحتفل، في بعض الأحيان تفلت الأمور منك، لن أدخل في تقييمات ولكن بالنسبة لي لا أفكر في ذكر أحد غير من يقفون معي في نفس الصف أثناء الاحتفالات".

يشار إلى أن راموس سيرحل اليوم عن معسكر المنتخب الإسباني بسبب تعرضه لإصابة ستحرمه من اللعب مع الفريق في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).